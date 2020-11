Cidades Ministério da Saúde confirma que há indícios de ataque hacker em seu sistema Investida seria a causa das falhas no sistema de acompanhamento dos casos da Covid-19

O Ministério da Saúde confirmou nesta sexta-feira (13) que tem indícios de que a pasta foi alvo de ataque cibernético, a exemplo do que ocorreu no STJ (Superior Tribunal de Justiça). O ataque teria causado falhas no sistema de acompanhamento dos casos da Covid-19. Desde o início do mês, quando o ataque no STJ veio à tona, havia relatos de possível ataque também no Min...