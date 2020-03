O Ministério da Saúde confirmou neste domingo (22), que Goiás tem 21 casos confirmados de coronavírus. Segundo a pasta, são 1.544 casos confirmados da doença no Brasil com 25 mortes. Em Goiás nenhuma pessoa morreu.

Em relação aos dados divulgados no sábado, 21, são 418 casos a mais, um aumento de 37%, e mais sete mortes, um crescimento de 39%. São Paulo continua tendo o maior número mortes, agora são 22, e também de casos confirmados, 631. No sábado, eram 15 mortes no Estado.

De acordo com o Ministério da Saúde, todos os Estados do País já têm casos confirmados – até sábado, Roraima não tinha casos, e agora registra dois. No Norte, são 49 casos, 3,2% do total. No Nordeste, 231 casos, 14,9% do total. No Centro-Oeste, 161 casos, 10,4% do total. No Sul, 179 casos, 11,6% do total. O Sudeste concentra o maior número de casos, 926 ao todo, com 59,9%, e todas as mortes, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Durante a coletiva, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que os mais de 5 milhões de testes rápidos encomendados pelo governo para os próximos oito dias virão de uma fabricante chinesa e apresentam sensibilidade de 86,43% e especificidade de 99,5%. A expectativa é que a pasta trabalhe com uma escala de 30 a 50 mil exames por dia.

De acordo com Mandetta, a maioria dos pacientes deve apresentar sintomas leves. "Depois, uma minoria irá necessitar de internação hospitalar. Se isso acontecesse distribuído no ano, não teríamos problema nenhum. Seria mais um resfriado, uma gripe forte, uma pneumonia. Mas como ninguém tem imunidade, vai acontecer de maneira bruta e levar muita gente ao SUS. É como ter uma geladeira em casa e todo o quarteirão precisar guardar algo nela", disse o ministro.

O ministro também relembrou que a campanha de vacinação contra a gripe começa no País nesta segunda-feira, 23, com foco em profissionais de saúde e pessoas acima de 60 anos, como forma de evitar casos graves no futuro.

Como o coronavírus está distribuído pelo Brasil (casos confirmados e mortes)

REGIÃO NORTE: 49 casos - 3.2% do total

Acre: 11

Amazonas: 26

Amapá: 1

Pará: 4

Rondônia: 3

Roraima: 2

Tocantins: 2

NORDESTE: 231 casos - 14.9%

Alagoas: 7

Bahia: 49

Ceará: 112

Maranhão: 12

Paraíba: 1

Pernambuco: 37

Rio Grande do Norte: 9

Sergipe: 10

SUDESTE: 916 - 59.9%

Espírito Santo: 26

Minas Gerais: 83

Rio de Janeiro: 186 - 3 óbitos

São Paulo: 631 - 22 óbitos

CENTRO-OESTE: 161 casos - 10.4%

Distrito Federal: 117

Goiás: 21

Mato Grosso do Sul: 21

Mato Grosso: 2

SUL: 169 - 11.6 %

Paraná: 50

Santa Catarina: 57

Rio Grande do Sul: 72

Mais informações em breve.