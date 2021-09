O Ministério da Saúde concluiu, nesta quarta-feira (15), o envio de imunizantes para aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 nos mais de 158 milhões de brasileiros acima de 18 anos. Segundo a pasta, o último lote foi de 1,1 milhão de doses da vacina Pfizer.

A pasta informou que, nas últimas pautas de distribuição, a quantidade de vacinas distribuídas às unidades da Federação foi ajustada considerando a população acima de 18 anos que ainda não haviam tomado a primeira dose. Por isso, em determinados momentos, algumas unidades da Federação receberam um quantitativo maior que outras.

Próxima etapa

O Ministério da Saúde informou que a partir de agora começa a enviar vacinas para imunizar adolescentes, entre 12 e 17 anos, com comorbidades. Além disso, a pasta também começa o envio das doses para o reforço entre os grupos prioritários, preferencialmente com a vacina da Pfizer. O reforço para idosos acima de 70 anos deve ocorrer seis meses após a segunda dose ou a dose única e as pessoas imunossuprimidas devem respeitar o intervalo de 28 dias após a segunda dose ou dose única. A redução do intervalo da Pfizer, de 12 para 8 semanas, também está previsto a partir de agora.