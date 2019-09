Cidades Ministério da Saúde atrasa repasse e falta vacina contra sarampo em 25 postos de Goiânia Com o surto de sarampo e a crescente demanda por vacinas neste ano, O POPULAR já havia noticiado, na última sexta-feira (6), a possibilidade de desabastecimento temporário

Conforme previsto pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), as doses de vacina contra o sarampo começaram a faltar em algumas unidades de saúde da capital. A responsabilidade pela produção ou compra e distribuição das vacinas utilizadas no Programa Nacional de Imunizações para todos os Estados do país é do Ministério da Saúde (MS). Acontece que com os surtos e...