Ministério da Saúde antecipa vacinação contra a gripe, por receio do coronavírus

O Ministério da Saúde irá antecipar a campanha de vacinação contra a gripe por causa do risco de surto de coronavírus (Covid-19), anunciou nesta quinta-feira (27), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. A campanha, inicialmente programada para começar no dia 13 de abril e ser realiz...