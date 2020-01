Cidades Ministério da Justiça quer monitorar esgoto para radiografar consumo de drogas em Goiânia Projeto começará pela capital goiana e mais quatro cidades do programa Em Frente, Brasil. Ideia é expandir o campo de coleta para até 18 municípios em quatro anos

O Ministério da Justiça quer monitorar o esgoto dos brasileiros para radiografar o consumo de drogas no País. Essa é a proposta do projeto Cloacina, da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, de Sérgio Moro. Um acordo está sendo fechado com a Universidade de Brasília (UnB) para a pesquisa, no valor de R$ 10 m...