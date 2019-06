Cidades Ministério da Agricultura divulga registro de 42 agrotóxicos Destes, 29 são produtos técnicos equivalentes, ou seja, genéricos de princípios ativos já autorizados no País

O Ministério da Agricultura divulgou nesta segunda-feira, 24, que 42 agrotóxicos foram registrados. Desse total, apenas um produto traz um ingrediente ativo novo, os demais são produtos genéricos que já estavam presentes em outros produtos existentes no mercado. A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU), por meio do Ato número 42, do Departamento de Sanidade...