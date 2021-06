Cidades Ministério confirma 1ª morte no Brasil por variante Delta da Covid-19 Grávida de 42 anos morava no Japão e estava em Apucarana, norte do Paraná; morte ocorreu em 18 de abril

O Ministério da Saúde confirmou, neste domingo (27), a morte de uma gestante de 42 anos com a variante Delta da Covid-19. A mulher veio do Japão para Apucarana, no norte do Paraná. O óbito ocorreu em 18 de abril, após a paciente ser submetida a uma cesárea de emergência, à qual ela não resistiu. A variante Delta foi inicialmente identificada na Índia e é tida como u...