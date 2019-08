Cidades Ministério busca vacina contra sarampo no exterior Pasta procura alternativas para eventual aumento expressivo da demanda

Com estoques limitados, o Ministério da Saúde iniciou busca no mercado internacional para a compra de vacina contra sarampo. Diante da explosão de casos em São Paulo e com receio de que o quadro se replique em outros pontos do País, a pasta procura alternativas para eventual aumento expressivo da demanda. Uma das possibilidades é usar quantitativo que havia sido rese...