Vida Urbana Ministério anuncia horário ampliado em postos de saúde Municípios que aceitarem prorrogar turno terão repasse extra do governo federal

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) poderão atender até as 22h. O Ministério da Saúde anuncia nesta terça-feira, 9, durante a Marcha dos Prefeitos, em Brasília, o programa que prevê a extensão do horário de funcionamento dos postos de saúde. Hoje, a maioria das unidades funciona até as 17h. A medida tem como objetivo facilitar o acompanhamento de saúde, principalme...