'Minha irmã pagou com a vida. Ele estava alcoolizado: não pode ficar impune', diz irmã de professora Família de Mariana Marques pede por Justiça. Mulher morreu em acidente de trânsito no último domingo (8)

Um dia depois de Breno José Marques, de 29 anos, ser colocado em liberdade após audiência de custódia, a família da professora de natação Mariana Alves Marques, de 24 anos, pede por justiça. A jovem morreu na madrugada do último domingo (8) depois que o carro em que estava, um Volkswagem Up, ser atingido por uma carreta. O acidente aconteceu na Avenida Perimetral Norte, no Setor Goiânia 2, Região Norte da Capital. Breno era o condutor e uma a...