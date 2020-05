Cidades “Minha filha se acostumou tanto que teve medo de abraçar”, diz mãe recuperada da Covid-19 A técnica de enfermagem Alenice Vieira dos Santos, de 37 anos, ficou doente e teve que se afastar dos filhos de 11 e 4 anos. Quando recebeu alta a primeira coisa que procurou foi o abraço deles

Quando a técnica em enfermagem Alenice Vieira dos Santos, de 37 anos, recebeu no último sábado (2) o resultado do exame em que mostrava que ela não tinha mais o novo coronavírus (Sars-Cov-2) no corpo, ela não acreditou. “Eu liguei para uma amiga que também já tinha ficado doente e perguntei o que fazia. Ela me disse: vai abraçar seus filhos”, conta. Na mesma hora, ...