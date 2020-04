A cidade de Catalão ganhou 20 mil kits para identificação do novo coronavírus. Sete mil já foram entregues na manhã desta segunda-feira (13) e o restante deve ser encaminhado ainda esta semana, segundo o secretário de saúde, Velomar Rios. A doação partiu de uma mineradora que atua na cidade e tem quatro mil funcionários, a Cmoc Brasil, que tem pagou R$ 1,8 milhão pelos testes rápidos.

Rios diz que o prefeito da cidade entrou em contato com a empresa para fazer o pedido. “Como a empresa não pode fazer a doação direta, foi repassado ao Rotary, que foi nosso parceiro. Com isso, estamos com o material para fazer os acompanhamentos de possíveis casos suspeitos na nossa cidade.” Estamos fazendo o monitoramento e só tivemos, até agora, um caso confirmado.

O caso se refere a um jovem de 28 anos que estuda nos Estados Unidos e que viajou com a professora dele, uma mulher americana, para a Suíça, onde concluiria o mestrado. Depois de passar por alguns países europeus, como Portugal e Alemanha, o alcance da doença ganhou proporções maiores, o que levou os Estados Unidos a barrar a entrada de não americanos.

Com isso, o morador de Catalão voltou para Goiás e já chegou com alguns sintomas. Ele foi atendido na rede de saúde da cidade e todas as pessoas que tiveram contato com ele ficaram em quarentena, em isolamento e sendo acompanhados por profissionais de saúde. O rapaz teve alta ainda em março e nenhum de seus contatos apresentou sintoma.