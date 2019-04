Vida Urbana Militares do Exército são internados depois de treinamento de sobrevivência em Jataí Esta é a segunda denúncia semelhante em menos de dois anos. Em 2017 o Ministério Público Federal abriu inquérito para apurar possível ocorrência de maus tratos e tortura

Pelo menos 11 soldados do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército, em Jataí, município do Sudoeste goiano, passaram mal nesta sexta-feira (26) enquanto passavam por um treinamento de sobrevivência em mata fechada. Os militares foram levados para o Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho, unidade da prefeitura local onde receberam atendimento. Três deles c...