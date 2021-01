Cidades Militares aparecem em fotos do site do Exército com máscaras desenhadas digitalmente "Olha que curioso: você entra no site do Centro de Avaliações do Exército (CAEx) e vê uma foto bizarramente alterada no Paint para pintar máscaras pretas nos militares", escreveu um usuário do Twitter

Fotos publicadas no site do Centro de Avaliações do Exército durante um curso realizado na Marinha do Brasil, em novembro do ano passado, chamaram a atenção na internet. Isto porque, os militares que aparecem nas imagens estão usando máscaras desenhadas digitalmente. Nas redes sociais, os usuários comentaram o caso: "Olha que curioso: você entra no site do ...