Cidades Militar vai comandar unidade de combate a incêndios florestais do Ibama Capitão do corpo de bombeiros do DF vai substituir funcionário de carreira do órgão

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) vai nomear um capitão do corpo de bombeiros para o comando da sua unidade responsável pelo combate a incêndios ambientais, em substituição a um servidor de carreira do órgão. O capitão dos bombeiros do Distrito Federal Antônio Pedro Diel Bastos de Souza deverá ser nomeado para a chef...