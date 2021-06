Cidades Militar que atropelou e matou dentista em Goiânia tem pena convertida em prestação de serviços Lucas Guerellus, atualmente capitão do Exército, também deverá pagar cinco salários mínimos para a Vila São Cottolengo, em Trindade, e R$ 6 mil em indenizações

A juíza Bianca Melo Cintra, da 1ª Vara Criminal de Detenção e Trânsito de Goiânia, condenou o capitão do Exército Lucas Guerellus, de 34 anos, pelo atropelamento que matou o dentista aposentado Elson Severino da Silva, de 72 anos, e deixou o mecânico Rubens Bueno Garcês com múltiplas escoriações e fratura na coluna. O crime aconteceu em abril de 2017 no Setor Pedro L...