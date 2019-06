Um militar de 56 anos foi preso em flagrante suspeito de atirar e matar a mulher e um ex-vizinho na noite dessa quarta-feira (12), no prédio onde morava com a família no Distrito Federal. O atirador desconfiou que estivesse sendo traído.

Segundo a Polícia Civil (PC), o suspeito, Juenil Bonfim de Queiroz, é militar da reserva da Aeronáutica e também atuava como síndico do edifício onde aconteceu o crime. Em depoimento, ele contou que desconfiou que as vítimas estivessem mantendo um caso.

A mulher foi identificada como Francisca Naíde de Oliveira Queiroz, de 57 anos. Ela foi atingida por quatro disparos e morreu na hora. O ex-morador do prédio, Francisco de Assis Pereira da Silva, de 41 anos, foi baleado na cabeça. Ele chegou a ser levado para o Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Francisco Naíde e um amigo, que já moraram no mesmo condomínio, tinham ido até lá visitar duas amigas. Ao chegarem ao local, encontraram com o síndico, que convidou os dois para irem até o seu apartamento. Chegando lá, o militar abriu fogo contra a mulher e os convidados. O homem que acompanhava Francisco conseguiu fugir e se esconder.

Após efetuar os disparos, o suspeito foi até a área comum do prédio e aguardou a chegada da polícia. Durante o depoimento, ele confessou que cometeu o crime porque desconfiou de uma traição da mulher com o ex-vizinho.

O militar disse que a arma usada pelo militar é registrada, mas não apresentou documentação. Juenil Bonfim foi levado para as dependências do Comando da Aeronáutica, em Brasília, onde permanecerá detido à disposição da Justiça.

De acordo com o G1, o suspeito pode ser acusado de homicídio, feminicídio e crime relacionado à Lei Maria da Penha.