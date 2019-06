Cidades Militar de voo presidencial brasileiro é preso com droga na Espanha Bolsonaro disse ter determinado colaboração com a polícia espanhola na "pronta elucidação dos fatos". Governo não informou o tipo e a quantidade da droga encontrada na mala de sargento

Um sargento da Aeronáutica da tripulação que assumiria o voo do avião reserva do presidente Jair Bolsonaro foi detido nesta terça-feira, 25, por transportar drogas na bagagem. A prisão ocorreu na escala na Espanha, durante o percurso para o Japão. O episódio, que criou desconforto ao Palácio do Planalto, levou o governo brasileiro a...