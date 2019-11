Cidades Militar é preso por balear funcionária de motel após se recusar pagar a conta, em Goiânia Suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi autuado por tentativa de homicídio

Um policial militar, de 31 anos, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (18), suspeito de balear a funcionária de um motel, em Goiânia. Segundo informações preliminares, ele tentava sair do estabelecimento com duas pessoas, sem pagar a conta. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida no braço quando tentou fazer a cobrança. Após os disparos, o poli...