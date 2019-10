Atualizada às 17h08

Um micro-ônibus que era usado no transporte de 21 estudantes do ensino fundamental e médio que moram na zona rural de Rio Verde, que fica a 231 quilômetros de Goiânia, foi apreendido na manhã desta sexta-feira (4), na BR-060. A ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, entre as diversas irregularidades encontradas estão: pneus em mau estado de conservação; o limpador de parabrisas danificado; e equipamentos cortantes sendo transportados junto com passageiros. A apreensão ocorreu quando o micro-ônibus estava indo buscar os alunos e ele só será liberado depois que estiver regularizado.

Presidente da Cooperativa de Transporte Escolar e Passageiros do Sudoeste Goiano (Cotralar), Cleomar Alves, responsável pelo veículo que prestava serviço para a prefeitura de Rio Verde, diz que a ocorrência foi um fato isolado e que o cooperado dono do micro-ônibus já foi advertido. “Todas as exigências da PRF já foram atendidas e o veículo já foi liberado”, conclui o presidente.

Em nota, a prefeitura de Rio Verde informou que que abriu o processo administrativo para apurar o ocorrido e que "não compactua com esse tipo de atendimento aos estudantes". (Mariana Carneiro, estagiária do GJC em convênio com a UFG)