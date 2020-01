Cidades MG tem 55 mortes em 19 cidades, diz Defesa Civil Até o momento, 53.309 pessoas foram afetadas pelos estragos e há quase 45 mil desabrigados

O número de mortes por causa das chuvas em Minas Gerais subiu para 55, conforme atualização da Defesa Civil estadual divulgada no início da noite desta quarta-feira (29). Até o balanço de meio do dia, eram 53 óbitos. As mortes ocorreram em 19 cidades, a maioria na capital, Belo Horizonte (13). A maior parte das mortes (42) foi causada por soterramentos, deslizamentos e...