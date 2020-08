Cidades ‘Meu pai era uma referência gigantesca’, diz filho de Washington Novaes Jornalista teve quatro filhos, três seguiram seu caminho na produção de audiovisuais com foco na defesa das questões ambientais

O jornalista Washington Novaes, de 86 anos, que morreu na madrugada desta terça-feira (25), deixou quatro filhos, dois deles do primeiro casamento. Guilherme, o mais velho, é economista e mora no Rio de Janeiro, assim como seu irmão, Marcelo. Este, João e Pedro - os dois últimos fruto da união com Virginia Novaes - seguiram o caminho do pai trilhando uma trajetória no ...