Cidades “Meu filho não era bandido”, diz mãe de jogador morto em praça de Valparaíso Mãe e familiares cobram justiça em assassinato de jogador de 18 anos, atingido por policial militar em Valparaíso em julho deste ano. Pai de jovem divulgou vídeo com a dinâmica do fato

A família do jogador de futebol Leandro Augusto Santos Soares, de 18 anos, morto no último dia 5 de julho a tiros em Valparaíso, Entorno do Distrito Federal, cobra justiça para o caso. Nesta terça-feira (6), eles divulgaram um vídeo gravado pelas câmeras de monitoramento de um condomínio que registrou a ação que culminou na morte do rapaz. Um policial militar assumiu...