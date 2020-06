Cidades “Meu amigo me parabenizou e eu nem tinha visto a foto circulando na internet”, diz estudante Menino de 13 anos que mora em Hidrolândia utilizou wi-fi de açougue para estudar em banco de praça recebe doações de todo o país após viralizar na internet

Willian Vieira tem 13 anos e durante seis meses catou latinhas para comprar um celular. A situação aconteceu um pouco antes da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Com a suspensão das aulas presenciais, um novo desafio: a falta de internet em uma casa com três jovens que deveriam assistir aulas virtuais. Além dele: uma irmã de 12 anos e uma prima, também de 13. N...