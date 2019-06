Cidades Metrobus pede fim de extensões na região metropolitana de Goiânia Empresa estatal enviou ofício à CMTC para operação voltar às outras concessionárias

A Metrobus, empresa de economia mista cujo maior acionista é o Estado de Goiás e detentora da concessão do Eixo Anhanguera, enviou ofício no início deste mês para a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) informando que pretende romper com acordo feito em 2014 que criou as extensões da linha para Trindade, Goianira, Terminal Vera Cruz e Senador Canedo....