Cidades Metodologia precisa de continuidade

O sucesso do envio de mensagens de texto no combate à evasão escolar depende diretamente da continuidade do projeto. É o que explica a gerente de Relações Públicas do Instituto Sonho Grande, Mariana Polidorio. “É necessária uma manutenção e continuidade constante. Analisando os dados que obtivemos em Goiás, conseguimos perceber que, com o passar das semanas e o fim do...