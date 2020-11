Cidades Metade dos testes para coronavírus realizados em Goiás é paga Números da Pnad Covid-19 de setembro mostram 1,1 milhão de goianos testados. Porém, apenas 50% destes exames foram fornecidos pelo Estado e municípios

Goiás foi o terceiro estado do Brasil que mais realizou testes para detecção da Covid-19 desde o início da pandemia, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Covid-19 (Pnad Covid-19), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com elaboração do Instituto Mauro Borges (IMB). No total, 1,1 milhão de pessoas foram testadas, o que...