Cidades Meta para o Materno-Infantil, em Goiânia sobe, mas atendimento diminui No mesmo semestre em que hospital público teve aumento de contrato, produção diminuiu. Administração justifica resultado com atrasos de repasses pelo Estado

O Hospital Materno-Infantil (HMI), principal unidade de atendimento pediátrico de alta complexidade diminuiu a quantidade de consultas e atendimentos de urgência e emergência no segundo semestre do ano passado. A queda coincide com o aumento das metas para esses tipos de serviço pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO). A Organização Social (OS) que admini...