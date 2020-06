Cidades 'Meta não é o dinheiro, mas punição', diz secretária sobre multa de R$ 5 mi por desmatamento em GO Titular da Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás, Andrea Vulcanis também pedirá bloqueio de bens de envolvidos em derrubada de Cerrado nativo em território Kalunga, na Chapada do Veadeiros

O desmatamento de uma área de Cerrado nativo na Chapada dos Veadeiros, no Nordeste de Goiás, teve as punições agravadas após a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) confirmar que mais de 500 hectares de mata virgem foram retirados do território Kalunga, além de não ter nenhum tipo de licenciamento ambiental. A multas aplicadas aplicadas ao p...