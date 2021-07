Um levantamento realizado pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), em parceria com a USP (Universidade de São Paulo), diz que Brasil precisa aplicar 207 milhões de doses vacinas contra a Covid-19 para atingir a imunização completa dos brasileiros. Com isso, a imunização da população geral deve ser concluída em 2022, considerando o ritmo atual da vacinação no País.

Segundo projeção do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para 2021, a população adulta com mais de 18 anos corresponde a aproximadamente 160 milhões de brasileiros. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 40,5% da população recebeu a 1ª dose da vacina contra Covid-19, enquanto 15,1% receberam a 2ª dose ou a dose única.

Os especialistas analisaram informações do site OpenDataSUS e do painel de vacinação do Ministério da Saúde. Eles pontuaram que para alcançar a meta de pelo menos 90% de toda a população vacinada é necessário aplicar cerca de 176 milhões de doses, o que exigiria a aplicação de 1 milhão de doses diárias até 31 de dezembro.

Os pesquisadores afirmaram que, caso a oferta de vacinas e a velocidade de vacinação não aumentem significativamente, a imunização completa de pelo menos 90% da população com 18 anos ou mais só poderia ser alcançada no primeiro semestre de 2022.

A pesquisa também diz que 2,1 milhões de pessoas acima de 60 anos não tomaram a segunda dose da vacina e ultrapassaram o intervalo de tempo recomendado entre a 1ª e 2ª aplicação, enquanto 15% dos idosos não tomou nenhuma das doses da vacina.