Cidades Mesmo depois de tanto tempo de pandemia declarada, população insiste em descumprir regras em Goiás Com o número crescente de casos neste começo de ano, ainda é possível ver o desrespeito às regras sanitárias

Já são mais de dez meses desde que a pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2) foi declarada no Brasil e, desde então, os protocolos, como usar máscara, higienizar as mãos e manter o distanciamento de pelo menos dois metros de outras pessoas em locais públicos começaram a fazer parte da vida de todo mundo. As regras já não são mais novidade, mas, mesmo com o número cresce...