Cidades Mesmo com vagas, fila por UTI de Covid-19 persiste em Goiás Ismael Alexandrino informou ao POPULAR que já tem sido bem comum encontrar vaga em menos de 24 horas, às vezes até de forma imediata

Há quatro dias, o número de leitos disponíveis de UTI para Covid-19 na rede estadual é maior do que o de pacientes na fila por uma vaga deste tipo, destinada a casos graves. O tamanho da fila reduziu significativamente desde que atingiu seu momento mais crítico, no dia 23 de março, com 384 pessoas – hoje gira em torno de 10% deste valor -, mas ainda existe. Os dados oficia...