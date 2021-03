Cidades Mesmo com liberação em decreto, escolas públicas do Estado de Goiás continuam com aulas remotas A informação foi divulgada nesta terça-feira pela Secretaria estadual de Educação (Seduc)

As escolas da rede pública estadual de Goiás vão continuar com o sistema de aulas remotas por enquanto, mesmo após o novo decreto do Estado autorizar o retorno de atividades presenciais em colégios goianos. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela Secretaria estadual de Educação (Seduc). O ano letivo começou no último dia 25 de janeiro, com cerca de 8% ...