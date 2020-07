Cidades Mesmo com decreto, isolamento fica longe dos 50% em Goiás Índice aumenta menos de dois pontos porcentuais na média após publicação de decreto que endurece restrição de atividades econômicas. Governo descarta cancelar abertura de 14 dias

A primeira semana de cumprimento do decreto estadual 9.685, que institui o revezamento de abertura das atividades econômicas em intervalos de 14 dias, terminou sem surtir impacto significativo no índice de isolamento social, principal motivo para a adoção da medida restritiva. Em Goiás, a média semanal nos dias úteis passou de 35,3% para 36,8%. No fim de semana, foi ...