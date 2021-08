Cidades Mesmo com aparelhos, Iris já controla respiração, diz Caiado Na última sexta-feira (6), Iris foi submetido a uma cirurgia neurológica após sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico

O ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende (MDB), de 87 anos, já está controlando a respiração, mesmo estando entubado e com respirador. A informação foi dita pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), na saída do Hospital Neurológico, na manhã desta segunda-feira (9). Segundo Caiado, isso mostra que o quadro de Iris está evoluindo. No ent...