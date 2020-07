Cidades Mesmo com alerta do CRF-GO, grupo pretende distribuir kits de ivermectina em Aparecida de Goiânia Cada veículo receberá apenas um kit com 3 cápsulas do medicamento

Apesar do alerta da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) e do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás (CRF-GO) contra o uso indiscriminado de medicação sem a eficácia comprovada para combater o novo coronavírus, uma ação feita por um grupo intitulado Goiânia Frente à Covid-19 fará uma distribuição de ivermectina em Aparecida de Goiânia. O antiparasitário e...