Cidades Mensagem aos fiéis na missa Sem falar diretamente sobre ação do MP contra desvios na Afipe, missionário reforça em celebração que fé do cristão não pode ser abalada em meio às calúnias

No primeiro domingo depois de deflagrada a Operação Vendilhões, que investiga suspeita de desvio de milhões de reais das contas da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), em Trindade, as missas no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno deste domingo tiveram grande público. Fiéis que participaram das celebrações minimizam os crimes que possam ter sido praticados e de...