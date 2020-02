Cidades Menos de 6% do lixo de Goiânia é reciclado Volume de material distribuído às cooperativas da capital aumenta 5% em 2019, após 3 anos de queda, mas ainda está longe dos 10% desejados pela Prefeitura

Em 2019, a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) recolheu 25.471,79 toneladas de resíduos sólidos por meio do programa de Coleta Seletiva da capital. O número é maior em 5% do que foi recolhido em todo o ano de 2018, mas representa apenas 5,7% do total de lixo gerado pelos goianienses e recolhido pela empresa da Prefeitura. Em 2018, quando o patamar de recicláveis ...