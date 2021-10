Cidades Menor de 16 anos flagrado com 200 kg de maconha é apreendido em Águas Lindas A droga estava escondida no banco traseiro e porta-malas do carro. O jovem confessou que levaria droga de Mato Grosso do Sul para Brasília e receberia em dinheiro pelo serviço

Um menor de 16 anos foi apreendido na manhã desta terça-feira (19), após ser flagrado transportando mais de 200 quilos de maconha, na BR-070, próximo a Águas Lindas de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga estava escondida no banco traseiro e porta-malas do carro. O jovem confessou que levaria droga de Mato Grosso do Sul para Brasília e receberia e...