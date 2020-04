A confirmação de um caso do novo coronavírus (Covid-19) em Anhanguera, a menor cidade de Goiás, com 1.149 habitantes, teve impacto imediato entre a população local. Desde que o resultado ficou pronto, na quarta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) passou a distribuir luvas e máscaras para todos que chegavam na cidade pela única entrada que tem, na GO-305. Até então, quando o paciente ainda aguardava a resposta do teste, os visitantes tinham a temperatura medida para saber se estavam ou não com febre.

Desde que a prefeitura e o governo estadual adotaram medidas de restrição de mobilidade, os moradores de Anhanguera não tiveram muito problema para respeita-las. Mas quando um homem de 57 anos residente da cidade voltou da casa da mãe, em Araguari (MG), a 70km dali, com os sintomas do coronavírus, o impacto foi perceptível.

“Sempre tinha gente que ficava sentada na calçada, os aposentados que ficavam na praça em frente da Câmara. Aí quando veio esse caso, todo mundo aquietou, sumiu da rua mesmo”, conta uma moradora.

O morador que contraiu a doença mora com a irmã, o cunhado e dois sobrinhos em Anhanguera. Ele foi visitar a mãe, na cidade mineira que, segundo boletim do Ministério da Saúde, tinha até quarta-feira (8) dois casos confirmados. Ao voltar, no dia 26 de março, já estava com tosse e febre.

O homem então procurou atendimento no posto de saúde local e depois foi encaminhado para uma unidade de saúde em Catalão, a 46 km, onde foi feito o teste. Enquanto aguardava o resultado, ficou em isolamento na residência junto com os familiares.

A titular da SMS, Marta Valéria Rodrigues Fonseca, disse que o morador passa bem e nenhum familiar apresentou algum sintoma. Um novo teste será feito na próxima segunda-feira (13) para confirmar se ele já está curado. “Foi um caso leve, ele teve só tosse, febre e uma leve dificuldade para respirar, mas bem leve”, comentou.

Desde que o novo coronavírus se tornou uma realidade em Goiás, a prefeitura local instituiu uma barreira na entrada que em um primeiro momento se restringia a orientar quem chegava na cidade. Depois, com o caso suspeito, os visitantes tinham a temperatura medida. Agora, ganham máscaras e luvas.

“A cidade é pequena, mas recebe muita gente que mora em Goiânia ou em outras cidades e tem acasa aqui. Aí a gente tem feito esse monitoramento”, explicou Marta.

A secretária diz que no geral os moradores respeitam as orientações, mas que o primeiro caso de Covid-19 fez com que “a população seguisse ainda mais” as orientações, ficando mais em casa e evitando qualquer tipo de exposição.