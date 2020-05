Cidades Menino que se afogou no Jardim Botânico, em Goiânia, segue internado em estado grave Criança foi socorrida inicialmente pelo próprio pai e em seguida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros

É grave o estado de saúde do menino de três anos que se afogou na tarde desta terça-feira (12) no córrego de uma chácara do Jardim Botânico, em Goiânia. Segundo o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), o paciente está respirando com a ajuda de aparelhos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica. De acordo com o Corpo de B...