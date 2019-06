Cidades Menino que se acidentou em fogão a lenha em Trindade está com 60% do corpo queimado Testemunhas informaram para o Corpo de Bombeiros que o menino e mais duas crianças jogaram um vidro de álcool no fogão aceso, e isso provocou o acidente

Está em estado grave o menino, de 11 anos, que teve 60% do corpo queimado por chamas de um fogão a lenha, na noite da última quinta (20), em Trindade, município da Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com o último boletim médico divulgado pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), a criança está sedada e respirando com a ajuda d...