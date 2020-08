Cidades Menino pede desculpas em áudio para professora por não poder participar da aula porque a mãe faleceu Identificada como Solange Aires dos Santos, de 43 anos, ela foi assassinada a golpes de barra de ferro em Palminópolis. O namorado dela é o suspeito do crime

Um caso de cortar o coração aconteceu em Palminópolis, no Centro de Goiás, na última quarta-feira (12). Um menino enviou um áudio emocionado para a professora avisando que não iria à aula porque a mãe faleceu. Identificada como Solange Aires dos Santos, de 43 anos, ela foi assassinada a golpes de barra de ferro. O namorado dela é o suspeito do crime. No áudio o meni...