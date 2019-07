Cidades Menino foge de abrigo pela segunda vez em Anápolis Criança de 11 anos integrava o grupo que deixou a instituição na semana passada alegando maus tratos. Eles foram encontrados no último dia 25, mas ele abandonou local novamente no último sábado (27)

Um menino de 11 anos voltou a fugir do Instituto Cristão Evangélico, de Anápolis, dois dias depois de retornar ao abrigo após abandonar o local com um grupo de outros seis abrigados. Eles - cinco meninas e dois meninos - tinham saído da casa de acolhimento na última quarta-feira (24), e foram encontrados na manhã seguinte no Parque Ipiranga por moradores da cidade que f...