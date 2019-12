Cidades Menino fica ferido após cair em cisterna, em Aparecida de Goiânia De acordo com o Corpo de Bombeiros, criança, de 10 anos, teve ferimentos no rosto e relatou sentir dores nas costas

Um menino, de 10 anos, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair em uma cisterna localizada no quintal de casa, na Vila Isaura, em Aparecida de Goiânia, no início da tarde desta quinta-feira (26). De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que a tampa cedeu quando ele passava sobre ela. Quando foi socorrida, ele estava consciente, apresentava ferimentos n...