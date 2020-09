Cidades Menino encontra sucuri na piscina

O feriado de 7 de Setembro não começou bem para Heitor, de 8 anos, e a família. Na tarde de sábado (5), ele estava nadando em uma das piscinas do Parque das Fontes, no complexo do Rio Quente Resorts, na cidade de Rio Quente, quando ele percebeu uma cobra sucuri do seu lado. Imediatamente, ele nadou para pedir socorro.“Foi um desespero. Ele avisou para um turista, que fo...