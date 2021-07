Cidades Menino de cinco anos com leucemia realiza sonho de conhecer o Corpo de Bombeiros, em Anápolis O pequeno João Lucas foi diagnosticado com a doença no início do ano e está em tratamento

O sonho de uma criança de cinco anos foi realizado na última terça-feira (6), pelo Corpo de Bombeiros de Anápolis. O pequeno João Lucas foi diagnosticado com leucemia no início do ano, e sua vontade e...