Menino de 8 anos que atirou contra si acidentalmente segue em estado grave em Goiânia Caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (14) em São Luiz de Montes Belos

O menino de 8 anos que atirou acidentalmente contra si mesmo segue internado em estado grave no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (14) em São Luiz de Montes Belos, na região Sudoeste do Estado. Em depoimento, o pai da criança contou que estava com a mulher e os quatro filhos pe...