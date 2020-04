Cidades Menino de 8 anos diz que foi abordado por um homem com seringa em Santa Helena de Goiás A criança está bem e passa por exames. A Polícia Civil tenta encontrar o responsável pelo ataque

No domingo (26), um menino de 8 anos pulou o muro de casa, em Santa Helena de Goiás, com o objetivo de ir à padaria, aonde costumava ir escondido da mãe. No caminho, ele foi abordado por um homem, que se ofereceu para pagar um lanche à criança. O garoto resistiu, tentou fugir, mas o agressor o segurou e aplicou um líquido vermelho do braço dele com uma seringa. Quem deu es...